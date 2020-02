Inter-Milan, Kaka: “Derby? Segna Ibra, poi speriamo. Ma una cosa mi fa tristezza”

Lunga intervista concessa da Kakà, ex calciatore del Milan, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Il brasiliano ha raccontato quale sia il suo derby preferito di sempre: «Quello di Champions League. Si dice sempre che il derby è una gara a parte. Quella di Champions League è una cosa ancora più unica».

C’è un distacco notevole di punti fra Inter e Milan: che derby si aspetta?

«Un derby che consenta al Milan di svoltare davvero. Una partite del genere può dare una grande spinta: San Siro è uno spettacolo meraviglioso».

Sa che presto forse non ci sarà più?

«Mi auguro che mantengano almeno qualche elemento architettonico. Capisco che il calcio sia business, che negli stadi si debbano fare tante cose e non ci si possa fermare al sentimento, ma qualcosa deve restare. Il Maracanà ha cambiato faccia tante volte e non è più la stessa cosa. C’è ancora la storia dentro, ma non è uguale».

Che effetto le fa vedere questo Milan così diverso dal suo?

«Le epoche cambiano, ci sono stati tanti problemi economici e di gestione. Vedo che la classifica è migliorata, ma mi auguro soprattutto che le proprietà del Milan e dell’Inter ricomincino a investire quanto serve per tornare al top. Il momento è adesso: Inter e Milan sono squadre storiche, Milano è una città bellissima, l’Italia è un paese meraviglioso. Mi fa tristezza non ritrovare le milanesi negli ottavi o nei quarti di Champions League. Credo che si debba riavviare un circolo virtuoso: con la Champions incassi, puoi ingaggiare grandi giocatori e tornare in alto».

A proposito di grandi giocatori, che effetto le fa vedere Ibrahimovic, che ha un anno più di lei, ancora in campo?

«E’ splendido capire che si diverte. Quanto all’età, con la fisioterapia e gli altri strumenti che abbiamo oggi è possibile andare avanti più a lungo. Basta essere motivati».

Un pronostico?

«Segna Ibra e poi speriamo bene…».