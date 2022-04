Repubblica – Inter concreta e spietata. Lautaro in moto frenetico: la missione…

La vittoria dei nerazzurri contro il Milan è considerata meritata dai media e ha colpito la prestazione dell'argentino

Si capirà solo strada facendo se la vittoria di ieri nel derby sposterà gli equilibri anche in campionato. Ma la partita contro il Milan l'Inter l'ha vinta in maniera netta. Per dirlo con le parole di La Repubblica "senza discussioni" perché meritatamente.

E adesso l'argentino ha una missione: "Dimostrare di sapere dialogare con qualsiasi compagno d’attacco. Con Romelu Lukaku la sintonia era totale. Con Edin Dzeko per Lautaro le cose sono un po’ più complicate. Dire che la coppia non funziona sarebbe ingeneroso, in due hanno fatto 28 gol solo in campionato, 15 li ha segnati l’argentino. E comunque se non sapranno trovare l’alchimia totale potranno alternarsi, come ieri sera: una pacca sulle spalle, esce uno, entra l’altro. Va bene anche così", conclude il giornale.