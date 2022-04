Libero – Milan-Inter, il derby di Maldini e Marotta. Così hanno svoltato i due club

I dirigenti hanno costruito le squadre e hanno garantito una crescita parallela alle due società

Inter -Milan, il derby dei dirigenti. Ne parla il quotidiano Libero sottolineando la forza, in questa storia, di due personaggi in particolare: Maldini e Marotta .

"Da quando sono entrati in società la discesa che appariva inesorabile si è interrotta ed è cominciata l'ascesa. Tutto ai danni della Juventus che per un decennio ha dominato la scena e di Napoli e Roma che si sono alternate come contendenti al trono".

La svolta per i due club quindi è arrivata dall'acquisto dei due dirigenti: "che hanno creato le squadre assieme ai preziosi e capaci bracci destri, Massara per Maldini e Ausilio per Marotta". Sono loro che parlano per le proprietà, loro che ci mettono la faccia per Milan e Inter. Con "modi diversi ma stessa efficacia". "Paolo è trasparente, tranquillo, sorridente. E vuole comunicare una società meno impostata e “politica” rispetto al passato. Beppe è carismatico, illuminante, rassicurante. Vuole evocare l'immagine di un club prestigioso, solido e innovativo. Entrambi sanno abbinare la freddezza che un alto dirigente deve avere al sentimento che il calcio richiede.Per la cronaca, di abbracci se ne vedono su entrambi i fronti", scrive il giornale riferendosi alle parole di Sconcertisu un Milan dove ci sarebbero più sentimenti e abbracci rispetto a quelli visti nell'Inter. La squadra nerazzurra avrebbe invece nell'esperienza e nella forza, più che nel sentimento, le sue caratteristiche migliori.