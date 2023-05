Inter-Milan, ultimi 90 minuti di un derby infinito: le quote dei bookmakers

Inter e Milan andranno a giocarsi la finale di UEFA Champions League in 90 minuti di pura passione e agonismo

Ci siamo: Inter e Milan andranno a giocarsi la finale di UEFA Champions League in 90 minuti di pura passione e agonismo. Le due milanesi arrivano all’appuntamento con stato di forma e umori completamente opposti. Allo ‘Stadio Giuseppe Meazza’ saranno i nerazzurri a giocare in casa, forti dello 0-2 nell’andata delle semifinali. L’Inter ha aggiustato anche la classifica in campionato con cinque vittorie consecutive e la terza posizione, il Milan no. I rossoneri, oltre a dover recuperare il parziale, sono reduci dalla sconfitta con lo Spezia e il faccia a faccia tra Pioli, squadra e i tifosi. A tre giornate dal termine del campionato il ‘Diavolo’ è a -4 dalla zona UEFA Champions League. L’ennesimo derby stagionale è l’ultima possibilità di riscatto: battere i ‘parenti serpenti’ e raggiungere la finale di Istanbul cambierebbe tutto.

Nel 2023 si sono disputati già tre ‘Derby della Madonnina’ e tutti si sono conclusi con la vittoria degli uomini di Simone Inzaghi: sono loro i favoriti dei traders anche per questo match.

L’Inter è in un momento d’oro - Ad inizio anno sarebbe stato molto difficile pronosticare un euroderby in semifinale di UEFA Champions League. E invece le due milanesi, che in campionato hanno balbettato, si sono rese protagoniste di un cammino europeo sfavillante. I nerazzurri arrivano a questo appuntamento in un ottimo momento. Una vittoria dell’Inter è quotata da Betclic a 2.16, un pareggio a 3.32 ed un successo del Milan a 3.50. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 2.03, mentre l’Under 2.5 a 1.76.

L’Inter non ha mai vinto l’euroderby in ‘casa’ - I precedenti tra le milanesi in UEFA Champions League sono, come ormai ben noto, due. Nelle semifinali del 2002/2003, quando allo ‘Stadio Giuseppe Meazza’ giocò in casa l’Inter, finì 1-1 con i gol di Andrij Shevchenko e Obafemi Martins che valsero il passaggio del turno ai rossoneri per il gol in trasferta. Lo stesso risultato è quotato da Betclic a 6.80. Nei quarti di finale del 2004/2005 fu 0-3 a tavolino per il Milan dopo che un fumogeno, lanciato dalla tifoseria nerazzurra, colpì Nelson Dida. Sul campo terminò 0-1: la ripetizione esatta è quotata da Betclic a 11.00.

Nerazzurri secondi favoriti in assoluto - Il pronostico per il passaggio del turno pende chiaramente tutto dalla parte nerazzurra. Quello dell’Inter è quotato da Betclic a 1.04, quello del Milan a 10.00. Il successo finale della UEFA Champions League dei nerazzurri è quotato da Betclic a 4.00, quello dei rossoneri a 30.00. Favorito rimane il Manchester City: quota vittoria Betclic a 1.70. L’ennesimo trionfo del Real Madrid è quotato da Betclic a 5.50 (Sisal lo quota a 5.00).

La carica degli ex romanisti e il ritorno di Leao - Nella semifinale di andata i due eroi nerazzurri sono stati gli ex romanisti Edin Dzeko e Henrikh Mkhitaryan. Un gol del bosniaco è quotato da Betclic a 3.25, uno dell’armeno a 5.50. Una rete di Lautaro Martinez è invece quotata da Betclic a 2.75. Lato rossonero, la semifinale di ritorno vedrà tornare tra i protagonisti Rafael Leao, un cui gol è quotato da Betclic a 3.75. Una rete di Olivier Giroud è invece quotata da Betclic a 3.50.