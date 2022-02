Il Giornale – Inter galvanizzata dal mercato. Milanisti finiti al muro del pianto

Di come arriveranno le due milanesi al derby parla oggi il quotidiano soffermandosi su mercato, ritardi e acciacchi

Come arriveranno al derby Inter e Milan? Il Giornale fa un punto della situazione e spiega che la partita potrebbe rimettere in sella Pioli oppure mettere a rischio tutto visto che il Napoli si è riavvicinato e la Juve rincorrerà con un Vlahovic in più. Di contro, per Inzaghi e il suo primato potrebbe essere consacrazione.