Inter, Milan e Napoli: come cambia il calendario. Martedì l’ufficialità dalla Lega

"Napoli, Inter e Milan anticiperanno a venerdì 7 aprile i loro incontri della 29a giornata, inizialmente previsti per sabato 8. Il nuovo calendario della giornata pre pasquale sarà reso noto martedì, insieme agli anticipi e ai posticipi dei turni dal 30o al 34o, ma in via Rosellini, vista l'eccezionalità dell'evento, stanno cercando il giusto incastro per mettere le nostre tre formazioni in corsa per la Champions nelle condizioni ideali senza "danneggiare" nessuno. L'ipotesi sulla quale le parti stanno lavorando alla ricerca dell'intesa è quella di far disputare Salernitana-Inter alle ore 17, Lecce-Napoli alle 19 e Milan-Empoli alle 21. I nerazzurri, impegnati nei quarti di Champions martedì 11, e gli azzurri e i rossoneri, avversari mercoledì 12, potranno così contare su un giorno di riposo in più.