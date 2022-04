Inter-Milan, niente ritiro prepartita per i nerazzurri: due dubbi per Inzaghi

La decisione dell'allenatore nerazzurro e le possibili scelte in vista del derby della semifinale di ritorno di Coppa Italia

L'allenatore dell'Inter non ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione. Darmian insidia Dumfries sulla fascia destra, mentre in avanti Dzeko e Lautaro sono favoriti, ma Correa spera ancora in una maglia da titolare. Un cambio in difesa: De Vrij rientra dall'inizio con D'Ambrosio che gli farà posto.