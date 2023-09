Inter e Milan, nulla di casuale. Inzaghi, la Champions ha aumentato l’autostima

"L’Inter è rimasta più simile a se stessa, Inzaghi dei nuovi ha promosso titolare finora solo Thuram . Il suo gioco è quello, parte dal basso e vive di cambi di fascia e accelerazioni, pochi dribbling, tanti scambi di prima. C’è meno elettricità ma tanta sicurezza, consapevolezza di sé eredità della finale di Champions che, al netto della sconfitta, ha aumentato l’autostima di tutti. L’attacco, teoricamente indebolito, ha segnato 6 gol su 8 (5 con Lautaro, capocannoniere), la difesa non ne ha ancora subito. E anche la panchina nerazzurra è di gran lusso, ieri c’era seduto pure un campione del mondo (Pavard). Insomma, Milano comanda e soprattutto dà l’impressione che nelle vittorie delle sue due squadre non ci sia nulla di casuale", aggiunge il quotidiano.

