Derby, solo l’Inter in campo: i dati parlano chiaro. CdS: “Lautaro non sente…”

Resta solo l'Inter in scia al Napoli di Spalletti. La distanza, in realtà, colmabile solo virtualmente, con i 13 punti a dividere i partenopei dai nerazzurri.

"Un gol di Lautaro ha risolto il derby di campionato dopo il 3-0 di Riyad. Settima prodezza da gennaio dell’argentino, promosso capitano nella notte in cui Skriniar, promesso al Psg, si è riconciliato con San Siro. È come se il Toro non avvertisse le fatiche di Doha".