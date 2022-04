Inter-Milan, pagelle GdS: Lautaro esagerato! Super Perisic, il ‘peggiore’ prende 6

Un’Inter da 8 pieno per La Gazzetta dello Sport. Voti dal 6 in su per i nerazzurri dopo la vittoria di ieri per 3-0 nel derby

Un’Inter da 8 pieno per La Gazzetta dello Sport. Voti dal 6 in su per i nerazzurri dopo la vittoria di ieri per 3-0 nel derby. Spicca su tutti l’8,5 di Lautaro Martinez, il migliore in campo in assoluto. “Una vera furia, in una serata che sembra si sia ritagliato apposta per lui. Lautaro è bravissimo a costruirsi il primo gol con il movimento che trae in inganno Tomori. Poi non si accontenta ed esagera con la chiusura di fino nel raddoppio. Se va avanti così, Martinez costringerà la società a una seria riflessione: sarà possibile fare a meno di un puntero capace di certi picchi di rendimento? Il Toro non fa altro che rispondere con i gol, il suo argomento preferito, ma deve essere più continuo”, si legge.