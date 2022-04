Giornale – Inter, guai a fermarsi: uscire col Milan sarebbe il peggiore degli choc

Questa sera l'Inter affronterà il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. All'andata finì 0-0, stasera il secondo round

"Ha un bel dire Inzaghi – come Pioli del resto – che l’esito del derby non influirà sulla corsa scudetto. Chi può credergli? Siamo alla quarta sfida stagionale, a questo punto la più importante, perché vale un traguardo, un (mezzo) obiettivo. L’Inter finora non ha mai vinto e stasera rischia di perdere anche con un pareggio. È anche derby psicologico, forse soprattutto. Pesa la partita del 5 febbraio, che sembrava già vinta e invece fu persa in 3 soli minuti. Pesa ciò che è venuto dopo, col filotto di non vittorie che hanno fatto sbandare il treno dello scudetto fin quasi a deragliare, anche se forse non tutti avevano capito che quella sconfitta era anche figlia della fatica e che da almeno 2 settimane l’Inter si salvava solo con la forza dei suoi giocatori e non più del suo gioco. A Torino il colpo di coda, e di fortuna, col Verona e lo Spezia la conferma che la squadra si è rialzata in tempo per lo sprint scudetto: guai a fermarsi, però, perché uscire contro il Milan (e per il Milan farlo contro l’Inter) sarebbe il peggiore degli choc, da contraccolpo garantito. Ecco perché il derby di stasera va oltre l’invito alla finale di Coppa", sottolinea il Giornale.