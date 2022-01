Inter-Milan, ecco perché l’anticipo si è reso necessario. Orario scelto da Dazn

Nella giornata di ieri la Lega ha ufficializzato date e orari degli anticipi e posticipi dalla 5ª alla 7ª giornata di Serie A

Nella giornata di ieri la Lega ha ufficializzato date e orari degli anticipi e posticipi dalla 5ª alla 7ª giornata di Serie A. C'era grande attesa per conoscere la data del derby che si giocherà sabato 5 febbraio alle 18. "L’anticipo si è reso necessario perché a metà della settimana successiva le squadre saranno impegnate in Coppa Italia. Prima c’è l’Inter che riceverà da ex Mourinho (e la sua Roma) martedì 8, il giorno dopo c’è Milan-Lazio", sottolinea la Gazzetta dello Sport.