Di Marzio: “Euroderby? Semifinale di Inter e Milan inaspettata. Inzaghi e Pioli…”

Il giornalista ha detto la sua in merito sottolineando: «Per chi ha equilibrio non cambia assolutamente nulla, per chi si fa condizionare da risultati e obiettivi invece arriveranno le critiche nei confronti del lavoro dei due allenatori. Sicuramente nessuno pensava ad inizio di questa stagione Inter e Milan in semifinale di Champions, davvero pochi ci avevano fatto un pensiero. Però sono arrivate qui eliminando il Milan Tottenham e Napoli e l'Inter eliminando il Barcellona e anche il Benfica che era data nettamente favorita rispetto ai nerazzurri. Questo tra l'altro è un derby e questa partita ha un peso non indifferente per tutto l'ambiente. Però quello che hanno fatto i due allenatori finora va applaudito perché sono andati ben oltre le aspettative».