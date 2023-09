Dai precedenti e il fattore derby all’attaccante aggiunto: Inter-Milan, la guida completa

IL FATTORE DERBY — Quello di sabato sarà un match che farà storia: è la prima volta che le due squadre disputano cinque gare nello stesso anno solare. I nerazzurri hanno vinto tutti i quattro derby giocati nel 2023 senza subire reti, considerando tutte le competizioni. In questo campionato continua il momento positivo per la squadra di Simone Inzaghi che ha vinto senza subire gol in tutte le prime tre gare di questo campionato ed è l’unica squadra che non ha subito reti nei 10 grandi campionati nel corso di questa stagione.

L’Inter, inoltre, ha vinto tutte le ultime cinque gare casalinghe in Serie A.

IL CAPITANO AL TOP — Sono otto le reti realizzate in tutte le competizioni contro il Milan dal capitano Lautaro Martínez che sta trascinando la squadra a suon di gol. Soltanto Giuseppe Meazza e Stefano Nyers hanno realizzato più reti nella storia dell’Inter nel derby di Milano. Il numero 10 nerazzurro inoltre sta continuando a confermare il suo ottimo stato di forma: ha segnato cinque gol nelle sue prime tre presenze in questo campionato e con la doppietta messa a segno contro la Fiorentina è arrivato a quota 107 gol in tutte le competizioni con l’Inter, superando Ermanno Aebi al 10° posto nella classifica all-time dei migliori marcatori nerazzurri. L'attaccante argentino infine nel 2023 ha segnato 25 reti in tutte le competizioni: nessuno in Serie A ha fatto meglio.

ATTACCANTE AGGIUNTO — Federico Dimarco si sta dimostrando sempre più decisivo in fase offensiva. Il suo apporto trova conferma nei numeri relativi agli ultimi quattro campionati: è uno dei due difensori ad avere fornito in ogni stagione almeno due assist.

THURAM UOMO ASSIST — Marcus Thuram sta diventando sempre più un elemento chiave per la squadra di Simone Inzaghi. L'attaccante francese ha già fornito un assist in due delle sue prime tre gare di campionato con l’Inter.

(Fonte: Inter.it)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.