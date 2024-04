EDICOLA / TS: Inter, visto che Milan? Diavolo pronto a far saltare la festa

TuttoSport mette in guardia Inzaghi dopo l'ultima vittoria rossonera. "Inter, visto che Milan? Pulisic, Giroud, Leao: diavolo in stato di grazia. La squadra di Pioli pronta a sfidare la Roma in EL e a far saltare la festa scudetto dei nerazzurri nello scontro diretto", si legge.