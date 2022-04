Scudetto, testa a testa Inter-Milan come 51 anni fa? L’aneddoto di Boninsegna

Un testa a testa tra Inter e Milan, in campionato, come non accadeva da oltre cinquant'anni: l'ultima volta, infatti fu nel 1970-1971

Matteo Pifferi

Un testa a testa tra Inter e Milan, in campionato, come non accadeva da oltre cinquant'anni. La Gazzetta dello Sport, nell'edizione odierna, ha ricordato cosa accadde nel 1970-1971. "Il derby di ritorno Inter-Milan cambia le sorti del campionato, riportando l'Inter a un punto dal Milan capolista a dieci gare dalla fine: la rete di Corso su punizione, il 2-0 è di Mazzola. Dal derby inizia un testa a testa milanese, che porta all'undicesimo titolo nerazzurro", spiega il quotidiano. E Boninsegna, sempre ai microfoni della Gazzetta, racconta un aneddoto:

«Eravamo in aereo, venivamo da una sconfitta per 1-0 che sembrava precludere ogni possibilità di recupero. Mazzola, Burgnich, Facchetti e Corso presero il calendario e cominciarono: “qui vinciamo, qui vinciamo, qui pareggiamo, qui vinciamo” e così via. Quando la fecero vedere al resto del gruppo, la prima cosa che balzò all’occhio fu proprio il derby: era una di quelle partite inserite nelle vittorie, tutti sapevamo che senza quel successo non ci sarebbero state speranze. Da lì non ci fermammo più».