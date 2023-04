EDICOLA CDS – Derboom! Inter-Milan in semifinale Champions come 20 anni fa

"Derboom", titola così il Corriere dello Sport in riferimento al derby tra Inter e Milan che si giocherà in semifinale di Champions

Il derby di Milano in semifinale di Champions , la sentenza sulla Juventus e gli impegni delle italiane in Europa e Conference League. Questi i temi principali della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola giovedì 20 aprile.

"Derboom", titola così il quotidiano in riferimento al derby milanese che si giocherà in semifinale di Champions. In taglio alto: "Juve, il -15 immotivato". In taglio basso c'è l'Europa League: "Mourinho schiera l'Olimpico". Poi spazio anche alla Fiorentina: "Dieci volte Viola. Italiano vuole stupire l'Europa".