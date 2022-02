Inter-Milan, spareggio scudetto? “C’è una sensazione netta su questo derby”

Il Corriere della Sera oggi si proietta sul derby di domani in programma a San Siro alle 18 tra Inter e Milan

Si avvicina il derby, in programma sabato alle 18 a San Siro. Alle 12.30 ha parlato Simone Inzaghi, è tutto pronto in casa Inter per un match molto importante in chiave scudetto. Il Corriere della Sera oggi si proietta sul big match di domani: “Milano centrale. La classifica è lì da vedere: se non è già uno spareggio scudetto, poco ci manca. Vero che da qui al traguardo ci sono ancora tre mesi di partite, ma la sensazione netta è che quello di domani in un San Siro pieno al 50 per cento, su un prato finalmente rifatto e all’altezza, sarà un crocevia decisivo della stagione. Per l’Inter, per il Milan, per il campionato, per il presente ma anche per il futuro. La ritrovata centralità delle milanesi, che dopo anni sembrano finalmente aver preso il ritmo della città, che in Italia corre come nessun’altra, è testimoniata anche dal progetto comune di costruire un nuovo stadio di proprietà, asset ormai imprescindibile per ogni club moderno”, si legge.