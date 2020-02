Inter-Milan, è praticamente sold-out: il dato attuale. CdS: “Previsto incasso super”

Mancano ancora quattro giorni a Inter-Milan ma i biglietti per la stracittadina sono (quasi) tutti sold-out:

“Poco più di 1.000 biglietti al tutto esaurito, ma è scontato che domenica sera a San Siro non ci sarà neppure un posto libero. I tagliandi che mancano da essere venduti sono in gran parte quelli del settore riservato ai tifosi rossoneri. Rischi che non vengano acquistati però non ce ne sono. I presenti supereranno i 75.000 e sarà la quarta gara di campionato dell’Inter oltre quota 70.000, ma quinta considerando la Champions. Previsto un altro incasso super. Va forte anche la vendita per il match di Coppa Italia tra Inter e Napoli di mercoledì”, scrive oggi il Corriere dello Sport.