Inter e Milan, 4 milioni di spettatori a San Siro nel 22/23: 3ª e 4ª in Europa, i dati

Soltanto Londra e Manchester hanno totalizzato di più, anche se nella capitale britannica sono 7 i club in Premier, mentre per City e United la differenza la fanno Coppa d’Inghilterra e Coppa di Lega.

Secondo la classifica assoluta ‘The European Club Talent and Competition Landscape’, riportata dalla Gazzetta dello Sport, dopo lo United (2,5 milioni) e il Barcellona (2,3), gli unici club a superare il muro dei due milioni, ci sono Inter (1,97) e Milan (1,86).

Inoltre l’Inter prevale in campionato e Coppa Italia, il Milan fa più spettatori in Champions. Andiamo al dettaglio. Serie A: Inter (1,379 milioni), Milan (1,364). Coppe nazionali: Inter (165mila), Milan (58mila). Champions: Milan (435mila), Inter (428mila).

