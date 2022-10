Nuovo San Siro, Inter e Milan tagliano 15mila posti. Tifosi preoccupati

"Non si sa ancora quale forma avrà, ma il timore, oggi che il progetto avanza veloce, è che la Cattedrale, lo stadio che Inter e Milan puntano a inaugurare nel 2027-2028, sarà troppo piccola. Basta guardare i numeri di oggi per immaginare che cosa possa succedere domani. Solo in Serie A dai tornelli del Meazza in questo inizio di stagione sono passate oltre 575 mila persone: una cifra impressionante, con il Milan che ha una media spettatori di 72mila a partita e l’Inter che segue a 71mila. Numero che più o meno i nerazzurri confermeranno anche stasera contro il Barcellona, dopo il sold out di sabato contro la Roma. San Siro e i suoi 75mila posti, insomma, sembrano perfetti per il tifo rossonerazzurro, ma i 60-65mila del nuovo stadio?", si legge su La Gazzetta dello Sport.