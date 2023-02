Inter, successo netto e notte di festa: deve maledire l’avvio. Ora manca solo…

Il commento del giornalista Dalla Palma sulle colonne del Corriere della Sera nell'appuntamento con l'editoriale

Alessandro De Felice

L'unica rimasta in scia al Napoli. L'Inter vince il secondo derby in venti giorni ed elimina il Napoli dalla corsa allo scudetto, portandosi in testa al mini campionato per la Champions.

"Un successo molto più netto rispetto all’1-0 firmato da Lautaro con una testata che ha definitivamente aperto la crisi esistenziale di Pioli, affondato dal rivale su tutta la linea" scrive Alberto Dalla Palma sul Corriere dello Sport.

L'Inter festeggia e resta in corsa su tutti i fronti dopo aver portato già a casa la Supercoppa:

"L’Inter, dopo un’altra notte di festa, deve maledire il suo avvio di stagione in cui ha accumulato quelle sconfitte che l’hanno spinta troppo presto così lontano dal Napoli, peraltro battuto nel confronto diretto. A meno 13 sognare è quasi impossibile ma Inzaghi non mollerà di un centimetro, almeno finché la matematica non lo fermerà in modo definitivo. Ancora in semifinale di Coppa Italia e negli ottavi di Champions, Simone se la può giocare su tutti i fronti con i recuperi di Brozovic (celebrato ieri sera) e di Lukaku (assist per Lautaro e gol annullato nel finale)".

Per il Corriere dello Sport, ne manca solo uno:

"All’appello mancherebbe solo Dumfries per l’Inter perfetta, ma l’attuale Darmian può finire in panchina solo per una normale rotazione imposta dagli impegni ravvicinati, non certo per scelta tecnica".