EDICOLA / CdS: Domani Inter-Milan a Riad. Dybala fa la differenza in Serie A

"Dybala raddoppia. In Serie A nessuno fa la differenza come il fuoriclasse argentino. Con Paulo in campo la Roma vola: da 1.2 a partita a 2.3. Ormai leader indiscusso dei giallorossi. Mou lo adora e con i compagni c'è grande feeling". La prima pagina del Corriere dello Sport è dedicata all'argentino. E nella finestra centrale si parla della "Supercoppa, domani Milan-Inter a Ryad. Il calcio dei petrodollari. Investimenti miliardari per avere i Mondiali nel 2030 e così l'Arabia Saudita diventa la terra promessa".