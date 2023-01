Inter, soldi dal… Milan? Repubblica: “Pronto tentativo rossonero per Zaniolo”

Tra Nicolò Zaniolo e la Roma sembra ormai definitivamente finita. Sul giocatore, come scrive Repubblica, sarbbe pronto a piombare il Milan: "Nella sede del Portello si è raggiunta la conclusione che si possa provare a sforare il budget e a lavorare già sul mercato invernale, per colmare una tra le lacune più evidenti della rosa di Pioli: l'assenza di un eclettico di fantasia, potente e agile al tempo stesso, capace di coprire più ruoli dell'attacco e all'occorrenza di arretrare anche a centrocampo. Zaniolo corrisponde perfettamente all'identikit e in effetti era già stato individuato da Maldini e Massara come un obiettivo per il mercato d'estate. Ma adesso gli sviluppi della sua situazione personale rendono inevitabile il tentativo di accelerazione, per ingaggiarlo subito".