Inter, oggi si torna alla Pinetina: gruppo mini per Conte. Apprensione per i sudamericani

Dopo due giorni di riposo oggi l’Inter torna ad allenarsi alla Pinetina. Ma sono ben 16 i giocatori della rosa convocati per le Nazionali. Così Conte potrà allenare un gruppo molto esiguo di giocatori: Darmian, Nainggolan, Young, Gagliardini più i tre portieri. Soprattutto, l’allenatore nerazzurro dovrà sperare che vada tutto bene e che tutti possano tornare al meglio dai ritiri con le Nazionali. Che non ci siano infortuni, ma non solo. Attenzione soprattutto sul gruppo dei sudamericani per il carico del viaggio di Sanchez, Vidal e Lautaro.

(Fonte: TuttoSport)