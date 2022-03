Ultime tre di campionato, l’Inter propone un mini-abbonamento: come sottoscriverlo

Proposta del club nerazzurro per gli abbonati alla stagione 2019-2020: prezzi a partire da 35 euro per le tre gare finali della stagione

Ad aprile anche il Meazza, come tutti gli stadi italiano, saranno aperti al cento per cento della capienza. L'Intervuole tornare a riempire lo stadio nella fase finale della stagione "quella in cui il supporto dei tifosi potrà fare la differenza".