Minotti: “Inter, Gosens è scelta tecnica azzeccata. Dissento su acquisto Caicedo”

L'ex calciatore ha detto la sua sugli ultimi due acquisti della società nerazzurra

Poi su Caicedo ha aggiunto: «Dissento un po' sul suo acquisto. Non lo condivido molto. In un momento in cui parliamo di risparmio e stare attenti all'aspetto finanziario prendere un giocatore, che si ti dà sì sicurezza, ma a quattro mesi dalla fine del campionato, per fare poche partite, avrei utilizzato un giovane da buttare nella mischia come fanno le squadre straniere. La scelta è stata fatta per accontentare l'allenatore».