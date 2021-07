TS – Inter, missione doppiamente difficile per Calhanoglu in nerazzurro

Inizia oggi l'avventura del centrocampista turco ad Appiano Gentile dopo le vacanze

Hakan Calhanoglu sbarcherà oggi ad Appiano Gentile per cominciare la sua avventura all'Inter. TuttoSport sottolinea la missione che attende il centrocampista turco. Questo il focus: "Calhanoglu avrà una missione doppiamente difficile. Conquistare i tifosi dell’Inter che per anni lo hanno fischiato da rivale cittadino - ma scegliere il club nerazzurro da svincolato "tradendo" i cugini lo ha già aiutato in questo senso -; e soprattutto rimpiazzare al meglio un giocatore come Christian Eriksen , entrato nel cuore di tutti, prima per le prestazioni (decisive per la svolta scudetto), poi per la drammatica vicenda vissuta qualche settimana fa".