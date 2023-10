Inter, ora la missione Champions. Rientrano Dumfries e Bastoni. Dubbio sciolto a centrocampo?

Per il resto, dovrebbe giocare l'Inter migliore, col rientro a tempo pieno di Dumfries e Bastoni. Dove non esistono dubbi è ovviamente in attacco, e non solo per mancanza di vere alternative: chi oggi potrebbe pensare di dividere la ThuLa? Già 14 gol e 6 assist in campionato, che diventano rispettivamente 16 e 9 contando anche le 2 partite di Champions", scrive il Giornale.