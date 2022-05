Inter, vicino il colpo Mkhitaryan: “Doppio ruolo nei piani tattici di Inzaghi”

Henrikh Mkhitaryan è sempre più vicino all’Inter. Il club è pronto a chiudere un altro colpo a zero: ecco come lo gestirà Inzaghi

Henrikh Mkhitaryan è sempre più vicino all’Inter. Il club è pronto a chiudere un altro colpo a zero, per rinforzare ulteriormente la rosa di Simone Inzaghi. Come svelato dal Corriere della Sera, “dopo Dezko la stagione scorsa, sarebbe il secondo colpo di Marotta a parametro zero con un giocatore in uscita dalla Roma. Nei piani di Inzaghi l'armeno potrebbe essere una valida alternativa a centrocampo sia del turco che di Brozovic in regia”, si legge sul quotidiano.