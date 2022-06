Inter, Mkhitaryan e Dybala: qualità al comando. E aumenta l’imprevedibilità

Con i due giocatori può aumentare l'imprevedibilità nel sistema di gioco del tecnico nerazzurro

La dirigenza dell'Inter ha individuato in Henrikh Mkhitaryan il tassello perfetto per aumentare qualità a centrocampo. Il centrocampista armeno rappresenta un jolly importante nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. Anche Paulo Dybala, sempre più vicino, può aumentare l'imprevedibilità nel sistema di gioco del tecnico nerazzurro. "L’argentino supporterebbe il connazionale Lautaro Martinez con creazioni da attaccante completo, conseguenza delle sue caratteristiche da fantasista. Dybala ha colpi più geniali, grazie a una superiore capacità di creare situazioni pericolose dal nulla in ogni momento. Con questo nuovo inserimento in squadra la convinzione in casa Inter è quella di riuscire a vincere partite che nello scorso campionato sono rimaste sul pareggio", sottolinea Tuttosport.

"Risponde a questa logica la strategia complessiva di migliorare il tasso di creatività offensiva, come dimostra la decisione di puntare su Henrikh Mkhitaryan, altro parametro zero a un passo dall’Inter. Con il centrocampista armeno ci sarebbe un’alternativa ad Hakan Calhanoglu in grado di cucire bene tra centrocampo e attacco. Un altro giocatore che ha il colpo risolutivo per mandare in gol i compagni. Spesso l’Inter, nella stagione conclusa lo scorso 22 maggio, ha dato l’impressione di essere troppo dipendente dalla condizione del numero 20 turco. Con Dybala e Mkhitaryan nella rosa nerazzurra questo limite dovrebbe ridursi. Tenendo conto che il gioco sulla fascia sinistra sarà diverso perché Gosens non ha le armi di Perisic che è un esterno offensivo puro. Quindi alcune componenti, a livello di dribbling e gol, dovrebbero traslocare di più nella zona centrale del campo".