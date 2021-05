Inter, ecco le modalità di consegna della Coppa Scudetto: come vederla in tv

La Lega Calcio ha comunicato che ha a consegnare il trofeo nelle mani di Handanovic sarà Dal Pino insieme a Valentina Vezzali

La Lega Calcio spiega come si terrà la cerimonia: "Domenica tutti i calciatori dell’Inter saranno chiamati al centro del campo per ricevere la medaglia d’oro di Campione d’Italia. Antonio Conte, allenatore nerazzurro, sarà invitato a festeggiare lo scudetto insieme ai suoi calciatori. Precederà il capitano, Samir Handanovic, che salirà sul palco per ultimo per alzare la Coppa consegnata dal Presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, accompagnato dal Sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali e da Luca Josi, Direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM. La cerimonia di premiazione sarà trasmessa in diretta televisiva da DAZN, SKY, Inter TV e dai titolari del pacchetto Hilites nazionali e locali".