CorSera – Inter molliccia, pari sconfortante. “Non preoccupa tanto la classifica ma…”

Il pareggio dell'Inter contro la Fiorentina fa scivolare i nerazzurri a -6 dal Milan, seppur col match col Bologna da recuperare

"Non è tanto la classifica a preoccupare, quanto l’involuzione tecnica di una squadra che pareva invincibile e adesso sembra un gigante con i piedi d’argilla. Senza Brozovic in regia l’Inter non sa vincere, due punti in tre partite. Calhanoglu va un po’ meglio rispetto a Barella e Vecino, ma il risultato è deludente", commenta il quotidiano che poi aggiunge: "La banda Inzaghi ha perso l’incanto, ma non solo quello. Mancano velocità, pressing, gli inserimenti dei centrocampisti e la qualità degli attaccanti. Dzeko e Lautaro non incidono, ma quando l’allenatore, nell’ultimo quarto d’ora, li toglie contemporaneamente per inserire Sanchez e Correa, le cose non migliorano". Per l'Inter è vitale ricaricare le pile e ripartire dopo la sosta perché la sfida con la Juventus è decisiva.