Nosotti (Sky): “Conte ha i suoi pretoriani. Inter contiana per ferocia e forza”

Il giornalista ha detto la sua sul momento della squadra nerazzurra e lo definisce felice perché lo dicono i numeri di attacco e difesa

Marco Nosotti, a Skysport, ha parlato dell'Inter e del momento che la squadra di Contesta vivendo: «Sono giorni felici per la squadra nerazzurra che ha trovato la miglior difesa e il miglior attacco. Ha preso solo due gol nelle ultime partite. È sempre più contiana per ferocia, veemenza, per la forza».