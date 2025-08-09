FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Palmeri: “Ecco tre cose positive e tre negative su Monaco-Inter. Occhio a…”

ultimora

Palmeri: “Ecco tre cose positive e tre negative su Monaco-Inter. Occhio a…”

Palmeri: “Ecco tre cose positive e tre negative su Monaco-Inter. Occhio a…” - immagine 1
L'Inter ha vinto 2-1 in rimonta contro il Monaco nella seconda amichevole prestagionale: il commento di Tancredi Palmeri
Matteo Pifferi Redattore 

L'Inter ha vinto 2-1 in rimonta contro il Monaco nella seconda amichevole prestagionale dei nerazzurri.

Palmeri: “Ecco tre cose positive e tre negative su Monaco-Inter. Occhio a…”- immagine 2

Un buon match quello della squadra di Chivu, nonostante l'inferiorità numerica per il rosso a Calhanoglu al 36'.

Tancredi Palmeri, intervenuto su Twitter, ha lanciato alcuni spunti di riflessione:

Palmeri: “Ecco tre cose positive e tre negative su Monaco-Inter. Occhio a…”- immagine 3
Getty Images

"Tre cose positive e negative su Monaco-Inter al netto di quanto l’espulsione al 33’ abbia drogato la partita:

+ atteggiamento propositivo e offensivo, nonostante le 12 occasioni a 10 per il Monaco

+ carattere di gruppo

+ duttilità tattica nell’interpretare i momenti

- poco filtro a centrocampo

- Calhanoglu lasciato solo in costruzione

- marcature lasche in area"

Leggi i
commenti
Ultimora: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA