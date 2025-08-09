L'Inter ha vinto 2-1 in rimonta contro il Monaco nella seconda amichevole prestagionale dei nerazzurri.
Palmeri: "Ecco tre cose positive e tre negative su Monaco-Inter. Occhio a…"
Palmeri: “Ecco tre cose positive e tre negative su Monaco-Inter. Occhio a…”
L'Inter ha vinto 2-1 in rimonta contro il Monaco nella seconda amichevole prestagionale: il commento di Tancredi Palmeri
Un buon match quello della squadra di Chivu, nonostante l'inferiorità numerica per il rosso a Calhanoglu al 36'.
Tancredi Palmeri, intervenuto su Twitter, ha lanciato alcuni spunti di riflessione:
"Tre cose positive e negative su Monaco-Inter al netto di quanto l’espulsione al 33’ abbia drogato la partita:
+ atteggiamento propositivo e offensivo, nonostante le 12 occasioni a 10 per il Monaco
+ carattere di gruppo
+ duttilità tattica nell’interpretare i momenti
- poco filtro a centrocampo
- Calhanoglu lasciato solo in costruzione
- marcature lasche in area"
