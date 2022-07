Inter-Monaco, ancora incertezza su dove si giocherà amichevole del 16 luglio

In un primo momento si era parlato di Basilea, poi di Messina e ora di La Spezia o addirittura del Meazza. Ancora è in dubbio la location che ospiterà la sfida contro il Monaco, la seconda delle amichevoli estive dell'Inter , del 16 luglio. Il Resto del Carlino sottolinea a questo proposito che la partita potrebbe tenersi al Meazza.

"Nelle ultime ore a sorpresa è iniziata a circolare con insistenza l’ipotesi del Mazza, uno stadio che avrebbe trovato il gradimento dei due club. Chiaramente sta lavorando a questo progetto pure la dirigenza della Spal, perché quella tra nerazzurri e monegaschi sarebbe una partita di grande richiamo per tifosi e appassionati, nonché uno splendido biglietto da visita per lo stadio di corso Piave e in generale per la nostra città", si legge sul quotidiano. Il 5 luglio, giorno della conferenza stampa di Marotta e Inzaghi, probabilmente sarà tutto più chiaro.