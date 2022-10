Inter, mondo stravolto in 10 giorni: “Ecco cos’ha colpito di più ieri”

Dieci giorni fa, l'Inter era in crisi profonda, con Simone Inzaghi pesantemente messo in discussione: ora il mondo nerazzurro è cambiato

Dieci giorni fa, l'Inter era in crisi profonda, con Simone Inzaghi pesantemente messo in discussione. Dopo il doppio confronto con il Barcellona (e in mezzo la vittoria contro il Sassuolo), il mondo nerazzurro è radicalmente cambiato. Scrive Tuttosport:

"Quello che ha colpito, al netto di punti esclamativi ed errori, è stata l’attitudine mostrata dall’Inter, a dimostrazione di quanto faccia la testa in questo sport: all’andata, pur vincendo, i nerazzurri erano stati a lungo in balìa del Barça nel suo comunque infruttuoso possesso palla, ma lì la squadra arrivava da due sconfitte e Inzaghi era stato pesantemente messo in discussione. Ieri l’Inter arrivava fortificata proprio da quella vittoria e dal successo a Reggio Emilia con il Sassuolo e quella stessa squadra ha risposto sempre colpo su colpo, non è mai andata realmente in difficoltà e ha regalato la miglior prestazione da quando Inzaghi siede sulla panchina nerazzurra".