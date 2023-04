Inter-Monza, Galliani: “Ho dormito poco e rivisto tante volte il gol di Caldirola”

Dopo il 2-2 dell'U-Power-Stadium, il Monza ha fermato l'Inter anche a San Siro. Stavolta la squadra brianzola si è superata, battendo i nerazzurri a San Siro. "Ho dormito poco, ho rivisto così tante volte il gol di Caldirola...", il commento di Adriano Galliani , il giorno dopo la vittoria. "Emozione, sì. Tutto questo non sarebbe possibile senza Silvio Berlusconi. Marco van Basten si è premurato di salutare il presidente Berlusconi in un periodo così delicato e poi si è complimentato per la nostra vittoria".

Stretti in cerchio al centro dello spogliatoio, Galliani ha preso la parola: "Questa sera si realizza un sogno - ha iniziato -. Per la prima volta in 110 anni di storia della società il Monza gioca in campionato contro l’Inter a Milano. All’andata abbiamo pareggiato: tutto molto bello, ma ora dobbiamo concludere il lavoro. Andiamo in campo senza timore reverenziale, siamo forti, giochiamo bene. Andiamo a vincere".