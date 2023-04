Inter, col Monza Inzaghi ne cambia sei. In difesa e a centrocampo…

In vista della gara contro il Monza, Simone Inzaghi è intenzionato a operare qualche cambio di formazione. Non ci sarà una vera e propria rivoluzione, anche perché, come sottolinea Repubblica, la partecipazione alla prossima Champions potrebbe pesare più di una finale in quella in corso, "quando si tratterà di decidere chi siederà sulla panchina nerazzurra da giugno".