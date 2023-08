Inter-Monza, pagelle Gazzetta: “Lautaro, fascia onorata. Top Dumfries e Arnautovic”

Voto alto (7) anche per Dumfries, autore dell'assist del primo gol e Arnautovic, assist per il secondo gol di Lautaro

Tutti promossi in casa Inter per La Gazzetta dello Sport dopo la bella vittoria dei nerazzurri contro il Monza. A brillare, ovviamente, è Lautaro Martinez che prende il voto più alto (7,4): "Fascia onorata, come pure il nuovo coro a lui riservato. Molto della fase realizzativa dell'Inter è sulle sue spalle. E sono spalle larghe", commenta La Gazzetta.