Avversarie lombarde, il Toro e il pressing: Inter-Monza, precedenti e curiosità

Numeri e statistiche su Inter-Monza e non solo alla vigilia del match in programma questa sera e valido per il 30° turno

Sabato 15 aprile alle 20:45 andrà in scena la sfida numero 9 tra Inter e Monza considerando tutte le competizioni. Tra questi, l'unico giocato in Serie A è il match del girone d'andata di questa stagione, terminato con il risultato di 2-2. In precedenza tutte le gare tra Inter e Monza erano state giocate in Coppa Italia, con 5 vittorie nerazzurre, un pareggio e un successo dei brianzoli.

AVVERSARIE LOMBARDE — L’Inter ha vinto entrambi gli incontri interni contro avversarie lombarde in questo campionato: i nerazzurri hanno sconfitto la Cremonese per 3-1 e il Milan per 1-0. L’ultima volta che i nerazzurri hanno ottenuto tre successi di fila in casa contro formazioni della Lombardia in una singola stagione di Serie A è stata nel 2002/03: in quel caso l'Inter sconfisse Brescia, Como e Atalanta.

PRESSING ALTO — L'Inter ha effettuato 262 recuperi offensivi in questa Serie A: solo il Napoli, a quota 271, è riuscito a fare meglio dei nerazzurri. La formazione di Inzaghi però è anche la squadra che ne ha subiti di meno in questo campionato, 153. Solo l'Inter si trova nei primi due posti in entrambe queste classifiche tra le squadre di Serie A.

IL TORO E LE NEOPROMOSSE — Il 36% delle reti di Lautaro Martinez in questo campionato sono arrivate contro squadre neopromosse. Il Toro ha messo a segno 5 dei suoi 14 gol contro questo tipo di avversarie: nessun giocatore in Serie A ha fatto meglio dell'attaccante argentino. Lautaro ha realizzato una rete anche nella gara d'andata contro il Monza.

IL PIÙ PRESENTE — Da inizio 2023 Matteo Darmian è il giocatore nerazzurro che è sceso in campo per il maggior numero di minuti: il difensore ha giocato 1127'. L'ultima rete di Darmian in Serie A risale proprio alla sfida d'andata, quando sbloccò il risultato nella gara giocata all'U-Power Stadium.