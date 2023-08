Inter-Monza, dai precedenti all’Imperatore Carlos Augusto: tutto sulla sfida

LA FORZA DEL TORO

Lautaro Martinez è il nuovo capitano dell'Inter. La sua leadership si è ulteriormente consolidata nella scorsa stagione, dove l'attaccante argentino è stato uno dei quattro giocatori capaci di segnare più di 20 gol in ciascuna delle ultime due stagioni nei cinque grandi campionati europei. Lautaro ha prodotto 173 tiri totali nella scorsa stagione, suo record personale in una singola stagione del massimo campionato italiano e record in generale nella Serie A 2022/23. Inoltre ha sfondato il muro delle 100 reti in maglia Inter.