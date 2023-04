Inter-Monza, nerazzurri favoriti: in quota il gol di Lukaku. La corsa Champions…

Le quote in vista della sfida del 30° turno di Serie A tra i nerazzurri e i brianzoli, in programma a San Siro

Entusiasmo ritrovato anche per l'Inter, che dopo l'euforia Champions ha il compito di rientrare nella top 4 per blindarne la partecipazione anche nella prossima stagione. Dopo quattro turni da incubo, chiusi con tre ko e un pareggio, Inzaghi prova a ripartire contro il Monza, che già all'andata lo aveva fermato sul pareggio.

Con San Siro dalla loro parte, i nerazzurri sono favoriti a 1,43 su Planetwin365, con il 70% di giocate in loro favore. Lontanissimo Palladino, a 7,50, mentre per un altro pari (per i brianzoli sarebbe il quarto in cinque giornate) si scende a 4,60.