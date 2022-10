Inter, Morace: “Lautaro senza gol? Io non segnai per 9 gare, poi feci record”

Intervenuta durante la Domenica Sportiva, Carolina Morace, ex calciatrice, ha parlato così del digiuno di Lautaro Martinez, centravanti dell'Inter: "Nella mia carriera è successo che non ho fatto un gol in 9 giornate, poi ho fatto il mio record: cerchi di fare le cose più semplici. Lautaro è sempre puntuale e dove deve essere: ora ha qualche problemino".