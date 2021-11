Inter, ora il derby. Nerazzurri col morale a mille, col Milan sfida da dentro o fuori

Archiviata la trasferta di Champions, l'Inter da oggi inizierà a preparare la delicata sfida di domenica sera contro il Milan

"Continua l’inseguimento dell’Inter. Pure il secondo posto può andare benissimo, per come si stanno risolvendo i gruppi: potrebbero capitare Ajax, Salisburgo, lo United di Ronaldo. Per come era cominciata la Champions non era scontato ritrovarsi a questo punto, la qualificazione agli ottavi manca dal 2012 sebbene l’Inter sia l’ultima italiana ad aver vinto la Champions (2010) e ad aver giocato una finale di Europa League (2020). Adesso il campionato: Milan e Napoli sono a +7, non un’enormità ma neanche uno scherzo. Domenica il derby può essere un’altra sfida da dentro o fuori ma per l’Inter, mentre i rossoneri potrebbero accontentarsi. Nerazzurri con il morale a mille, rossoneri frustrati dall’ennesima occasione mancata e rabbiosi. Altro che turnover, sarà un’altra serata da migliori", spiega La Gazzetta dello Sport.