Inter, morale alle stelle: caccia alla quinta vittoria consecutiva in campionato

L'Inter di Simone Inzaghi cerca questa sera contro il Sassuolo la quinta vittoria consecutiva in campionato per avvicinarsi ulteriormente all'obiettivo di un piazzamento tra le prime 4. Il clima ad Appiano Gentile, anche grazie al successo nel derby contro il Milan nella semifinale di andata di Champions League, non può che essere dei migliori, come scrive il Corriere della Sera: "Derby a distanza. In attesa, martedì, della resa dei conti definitiva per stabilire chi andrà a Istanbul il 10 giugno per l'atto finale della coppa dei sogni. Prima però c'è il campionato, con la corsa alla Champions dell'anno prossimo arrivata ormai alle curve decisive, al rettilineo finale. Mancano quattro partite, per un pacchetto potenziale di dodici punti: chi si ferma è perduto. Sarà infatti un sabato crocevia per Milan e Inter, alle prese entrambe con i più classici dei trappoloni di fine stagione".