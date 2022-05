Inter, Moratti: “Le parole di Sacchi? Dipende cosa intende quando parla di anni ’60”

La risposta dell'ex presidente: "Sacchi è sicuramente più istruito e colto di me sul calcio per dire quel che pensa"

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni de L'Interista, Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha replicato così alle recenti dichiarazioni di Arrigo Sacchi: "Dipende cosa intende quando parla di calcio anni '60, non so a quale si riferisse in particolare, perché al tempo si giocava con il libero. Se penso a noi, al tempo avevamo il Mago Herrera che faceva un calcio di contropiede meraviglioso e non penso che somigli a quel tipo di gioco lì. Ma Sacchi è sicuramente più istruito e colto di me sul calcio per dire quel che pensa".