Inter, Moretti rientra alla base: tante richieste da Serie B e C, il punto

La sua prima stagione tra i professionisti, a livello personale, è stata decisamente positiva: ben 34 presenze stagionali, di cui ben 30 da titolare, nelle quali si è messo in luce sia da difensore centrale che da terzino destro. Un po' meno bene a livello di squadra, con la Pistoiese che non è riuscita ad evitare la retrocessione in Serie D. Per Lorenzo Moretti (gemello di Andrea, colonna della Primavera dell'Inter di quest'anno) è tempo di pensare a un nuovo step nella sua carriera: rientrato in nerazzurro per fine prestito, il classe 2002 è nel mirino di numerosi club di Serie B e C, tra cui Modena, Perugia, Bari, Vicenza, Avellino e Reggina.