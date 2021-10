Inzaghi e i quattro cambi. La mossa non è inedita in Serie A. Con l’Inter…

L'allenatore ha svoltato la gara contro il Sassuolo cambiando quattro uomini in un colpo. Sono entrati Dzeko, Vidal, Darmian e Dimarco

Quattro cambi tutti in un colpo. Hanno cambiato l'andazzo della partita con il Sassuolo e hanno permesso all'Interdi vincere. Dzeko in particolare ha inciso sul risultato in maniera importante con un gol e un rigore procurato (poi realizzato da Lautaro.