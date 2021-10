Inter, la svolta tattica mette a soqquadro gli avversari: “Ecco la mossa chiave”

Tuttosport oggi risalta una mossa in particolare utilizzata da Simone Inzaghi nelle ultime uscite dell'Inter

Una mossa che nelle ultime partite si è rivelata fondamentale per l’Inter di Simone Inzaghi. Tuttosport si sofferma sulle rimonte dei nerazzurri con Atalanta e Sassuolo e sottolinea un aspetto in particolare: “La più evidente componente tattica è rappresentata dall’utilizzo di Dimarco. Il laterale sinistro, con Atalanta e Sassuolo, è stato inserito nella posizione di centrale di sinistra nella difesa a tre al posto di Bastoni, non di esterno a tutta fascia. Questa mossa consente all’Inter di spingere molto di più, disegnando quasi una difesa a quattro dove Dimarco funge da terzino libero di attaccare e Perisic diventa una vera ala da tridente. L’atteggiamento più arrembante mette a soqquadro gli avversari, fino a quel momento abituati a fronteggiare un 3-5-2 classico”, si legge. Una curiosità inoltre: sia con Atalanta che Sassuolo Dimarco è subentrato al 57' del match.